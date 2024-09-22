Популярный в России американский седан получил новую версию и подешевел

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Обновленный Ford Mondeo 2025 получит гибридную силовую установку

Ford готовится к выходу обновленного Mondeo 2025 модельного года, и новостей уже немало. Главным изменением, которое уже подтверждено, станет новая силовая установка. Именно она позволит снизить цену автомобиля, что, несомненно, привлечёт внимание широкой аудитории.

Ford Mondeo 2025
Ford Mondeo 2025
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245 л. с., АКП, полный привод, шикарный салон – а на чем китайцы сэкономили?

Что мы знаем о новом Mondeo? Прежде всего, это будет гибрид, но пока не понятно, какой именно.

В июне этого года Ford представил Mondeo Sport с гибридной силовой установкой, сочетающей 2,0-литровый турбомотор Ecoboost и электромеханический вариатор. Мощность системы – 309 л. с., а средний расход топлива – 5,99 л/100 км (по методике WLTC).

Интерьер Ford Mondeo 2025
Интерьер Ford Mondeo 2025

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Новая силовая установка, скорее всего, будет менее мощной, и 2,0-литровый мотор, возможно, уступит место 1,5-литровому. Помимо силовых агрегатов, Ford обещает новые цвета кузова и пересмотр комплектаций.

Источник: Autohome

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Лежнин Роман
Фото:Autohome
22.09.2024
Фото:Autohome
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Отзывы о Ford Mondeo ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Ford Mondeo  2010
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Динамика, расход топлива, устойчивость на дороге.
Недостатки:
Клиренс
Комментарий:
Владею Форд Мондео 2010 г/в, рестайлинг, 240 л/с. Машина очень нравиться, Единственный минус дорожный просвет, но я уже привык!!!
+6