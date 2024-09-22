Названы самые популярные в России кроссоверы и внедорожники

Chery Tiggo 4 Pro в 2024 году стал в 2,7 раза популярнее, чем годом ранее

Лето 2024 года выдалось жарким для рынка кроссоверов и внедорожников (SUV) в России. Согласно данным «Авито Авто», спрос на эти автомобили взлетел на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с ростом спроса наблюдается и увеличение предложения – на 40,2%. Средняя цена SUV на вторичном рынке сейчас составляет 3,14 млн рублей.

Наиболее заметно в этом сегменте выделились китайские производители. Chery возглавил список самых востребованных брендов, демонстрируя впечатляющий рост спроса на 95,7%. Доля Chery на рынке SUV составила 9,6%. Не отстает и Haval, чья популярность выросла на 62,7%, а доля в спросе достигла 12,9%. Geely также показывает уверенную динамику, нарастив спрос на 58,6% и заняв долю в 9,1% в сегменте.

Chery Tiggo 4 Pro

Среди конкретных моделей наибольший рост спроса зафиксирован у Chery Tiggo 4 Pro, который стал популярнее в 2,7 раза. Доля этого авто в сегменте составила 3,3%. На втором месте – Geely Monjaro, спрос на который вырос в 2,3 раза, а доля достигла 2,9%. Haval Jolion замкнул тройку лидеров, показав рост спроса на 60,5% и долю в 5,9%.

Несмотря на бурный рост популярности китайских автомобилей, Lada Niva Legend по-прежнему остается внедорожником номер один по популярности на вторичном рынке. Ее доля в спросе составила 7,8%. При этом, Niva Legend остается самым доступным SUV на рынке, ее средняя цена составляет 1,063 млн рублей.

Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито», объяснил, что динамика спроса и предложения на китайские SUV обусловлена тем, что аудитория уже привыкла к вышедшим за последние годы на наш рынок брендам, их модельная линейка продолжает расширяться. Кроме того, китайские производители традиционно сильны именно в сегменте кроссоверов.

В ближайшем будущем ожидается дальнейшее развитие этого тренда. Китайские производители продолжат расширять свое присутствие на российском рынке, предлагая все более современные и конкурентные модели. Возможно, в скором времени именно китайские бренды будут доминировать в сегменте SUV.

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Источник: Известия