«Стали лучше разбираться» – эксперт об отношении россиян к автомобилям из Китая

Хайцеэр назвал факторы, влияющие на рост цен китайских машин в России

Издержки логистики и сложности в расчетах с банками Китая, а также риск вторичных санкций являются причинами роста цен на автомобили. Отсутствие возможности прямых переводов в Китай вынуждает прибегать к сложным схемам, что тоже в конечном счете влияет на конечную стоимость машин. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

«Что касается роста цены запчастей аж в полтора раза, тут все не так однозначно. Дело в том, что при сравнении стоимости учитывались запчасти всех китайских машин, представленных на рынке России. А их многообразие за последний год выросло. Сейчас берут не только доступные седаны и паркетники – существенно прибавили в продажах автомобили класса люкс. Россияне уже не боятся «китайцев» даже за 8 млн рублей», – уточнил эксперт.

Ситуация с нехваткой запчастей для китайских автомобилей возникла еще в прошлом году, Центробанк в своем докладе по региональной экономике указал на трудности с обслуживанием машин из КНР. Что касается качества китайских машин, Хайцеэр констатирует, что отношение потребителей к ним в последнее время меняется.

«Мало-помалу все начинают понимать, какие машины надежные, а какие ломаются чаще. Так вот, надежные машины у китайцев есть. В том числе и такие, что без существенных вложений и серьезных ремонтов способы ездить по 300-400 тыс. км», – подчеркивает специалист.

В целом, никаких сложностей в покупке и эксплуатации китайского автомобиля нет. Аналитики подсчитали, что к 1 января 2025 года в РФ реализуют порядка 900 тыс. новых машин из Китая.

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Источник: kp.ru