#
МолнияНовый штрафГде сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Машина с подростками перевернулась на федеральной трассе
23 сентября
Машина с подростками перевернулась на федеральной трассе
В Бурятии пятеро подростков пострадали в аварии
Лишились денег и машин: в РФ выявили схему обмана покупателей автоподборщиком
23 сентября
Лишились денег и машин: в РФ выявили схему обмана покупателей автоподборщиком
Компания-посредник «Автоподберу» обманула...
Соболь NN 4x4 получил версию для сурового бездорожья!
23 сентября
Соболь NN 4x4 получил версию для сурового бездорожья!
ГК «СТТ» показала Соболь NN 4x4 с внедорожным...

«Стали лучше разбираться» – эксперт об отношении россиян к автомобилям из Китая

Хайцеэр назвал факторы, влияющие на рост цен китайских машин в России

Издержки логистики и сложности в расчетах с банками Китая, а также риск вторичных санкций являются причинами роста цен на автомобили. Отсутствие возможности прямых переводов в Китай вынуждает прибегать к сложным схемам, что тоже в конечном счете влияет на конечную стоимость машин. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
«Что касается роста цены запчастей аж в полтора раза, тут все не так однозначно. Дело в том, что при сравнении стоимости учитывались запчасти всех китайских машин, представленных на рынке России. А их многообразие за последний год выросло. Сейчас берут не только доступные седаны и паркетники – существенно прибавили в продажах автомобили класса люкс. Россияне уже не боятся «китайцев» даже за 8 млн рублей», – уточнил эксперт.

Робот в сандалиях: в этом «китайце» сошлись скупость и технологии

Ситуация с нехваткой запчастей для китайских автомобилей возникла еще в прошлом году, Центробанк в своем докладе по региональной экономике указал на трудности с обслуживанием машин из КНР. Что касается качества китайских машин, Хайцеэр констатирует, что отношение потребителей к ним в последнее время меняется.

«Мало-помалу все начинают понимать, какие машины надежные, а какие ломаются чаще. Так вот, надежные машины у китайцев есть. В том числе и такие, что без существенных вложений и серьезных ремонтов способы ездить по 300-400 тыс. км», – подчеркивает специалист.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В целом, никаких сложностей в покупке и эксплуатации китайского автомобиля нет. Аналитики подсчитали, что к 1 января 2025 года в РФ реализуют порядка 900 тыс. новых машин из Китая.

«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: kp.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
Количество просмотров 2
23.09.2024
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0