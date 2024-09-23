Скоро стартует производство российского электромобиля: названы сроки

АВТОВАЗ планирует запустить производство российского электромобиля e-Largus в сентябре

АВТОВАЗ в конце сентября планирует начать выпуск российского электромобиля e-Largus. Об этом ранее сообщал вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак. Об изменении планов в дальнейшем компания не сообщала.

Сборку автомобиля начнут на заводе АВТОВАЗа в Ижевске. Об официальном старте продаж и стоимости автомобиля в базовой комплектации компанией пока не сообщалось.

Пятиместный электрический универсал будет иметь запас хода 400 километров. Автомобиль адаптирован для российских условий.

Lada e-Largus

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Источник: РИА «Новости»