Скоро стартует производство российского электромобиля: названы сроки
АВТОВАЗ в конце сентября планирует начать выпуск российского электромобиля e-Largus. Об этом ранее сообщал вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак. Об изменении планов в дальнейшем компания не сообщала.
Сборку автомобиля начнут на заводе АВТОВАЗа в Ижевске. Об официальном старте продаж и стоимости автомобиля в базовой комплектации компанией пока не сообщалось.
Пятиместный электрический универсал будет иметь запас хода 400 километров. Автомобиль адаптирован для российских условий.
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Источник: РИА «Новости»