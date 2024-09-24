В этих регионах продажи машин в августе превысили показатели прошлого года — список

Автостат Инфо опубликовал топ-10 регионов РФ с самым большим ростом продаж машин

Самое большое количество новых легковых автомобилей купили жители Центрального федерального округа (ЦФО). Всего по итогам августа в этом регионе реализовано 50,8 тыс. единиц машин, это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой статистикой поделились аналитики «Автостат Инфо».

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Соглас их данным, в РФ в августе 2024 года реализовано 145,5 тыс. новых легковых автомобилей – на 34% больше, чем годом ранее (108,5 авто) и на 8% выше результата июля (134,7 шт.).

В приволжском округе за этот же период продажи новых авто выросли сразу на 52% (до 33,4 тыс. единиц), на 31% возросли показатели продаж новых машин на авторынке Северо-Западного федерального округа (до 17,1 ед.).

«Отметим, что наибольший рост в отчетный месяц показал Северо-Кавказский округ, где продажи новых машин увеличились на 57% в августе этого года и составили 5942 ед.», – уточняют аналитики.

Среди региональных рынков по объемам проданных в августе машин лидируют Москва и Подмосковье. В столице продажи новых автомобилей в указанных период выросли. на 4% (22,9 ед., в Подмосковье – на 18% (9662 ед.) На 14% за этот период вырос авторынок Петербурга (6604 ед.) В региональный топ-5 вошли Татарстан (6121 ед. авто +56%) и Краснодарский край – 6034 машины (+34%).

В период с января по август 2024 года в России реализовано 993 702 легковых автомобиля, это на 65% больше, чем за аналогичный период 2023 года (603,7 тыс. ед.)

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Источник: t.me/AvtostatInfo