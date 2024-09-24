Этот внедорожник обновился – и у него лучшая проходимость
Китайский производитель Haval анонсировал запуск нового поколения модели H9. На рынок выйдут три версии по цене от 205 до 235 тыс юаней (по актуальному курсу 2,7-3,09 млн рублей). На этапе предзаказа покупатели, включая владельцев предыдущих моделей, могли воспользоваться привлекательными условиями.
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Новый H9 изменился внешне, он выполнен в новом фирменном стиле Haval, с формой кузова в виде «квадратного бокса». Новинку отличает потрясающая решетка радиатора с хромированными элементами и ретрофары круглой формы. Массивный передний бампер и выступающий капот придают автомобилю впечатляющую брутальность.
Габариты автомобиля 5070/1976/1930 мм в высоту, размер колесной базы – 2850 мм. Задняя часть автомобиля тоже стилизована под ретро-стиль, с вертикальными фонарями, внешним креплением запасного колеса и мощным задним бампером.
В салоне – «парящая» цифровая приборная панель и центральный экран диагональю 14,6 дюйма, они поддерживают систему Huawei Hicar и другие приложения. Автомобиль доступен в пяти- и семиместной версиях.
Под капотом Haval H9 стоит турбированный двигатель объемом 2,0 л мощностью 225 л.с., в паре с ним работает 8-ступенчатый автомат.
Увеличенный угол въезда и съезда улучшает проходимость автомобиля на бездорожье, благодаря усиленным внедорожным возможностям автомобиля.
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Источник: autohome.com.cn