Этот внедорожник обновился – и у него лучшая проходимость

После старта продаж в РФ Haval H9 нового поколения вышел на рынок Китая

Китайский производитель Haval анонсировал запуск нового поколения модели H9. На рынок выйдут три версии по цене от 205 до 235 тыс юаней (по актуальному курсу 2,7-3,09 млн рублей). На этапе предзаказа покупатели, включая владельцев предыдущих моделей, могли воспользоваться привлекательными условиями.

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Новый H9 изменился внешне, он выполнен в новом фирменном стиле Haval, с формой кузова в виде «квадратного бокса». Новинку отличает потрясающая решетка радиатора с хромированными элементами и ретрофары круглой формы. Массивный передний бампер и выступающий капот придают автомобилю впечатляющую брутальность.

Габариты автомобиля 5070/1976/1930 мм в высоту, размер колесной базы – 2850 мм. Задняя часть автомобиля тоже стилизована под ретро-стиль, с вертикальными фонарями, внешним креплением запасного колеса и мощным задним бампером.

В салоне – «парящая» цифровая приборная панель и центральный экран диагональю 14,6 дюйма, они поддерживают систему Huawei Hicar и другие приложения. Автомобиль доступен в пяти- и семиместной версиях.

Под капотом Haval H9 стоит турбированный двигатель объемом 2,0 л мощностью 225 л.с., в паре с ним работает 8-ступенчатый автомат.

Увеличенный угол въезда и съезда улучшает проходимость автомобиля на бездорожье, благодаря усиленным внедорожным возможностям автомобиля.

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Источник: autohome.com.cn