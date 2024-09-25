Конференция, посвященная смазочному рынку России, пройдет в Москве в ноябре

В Москве состоится конференция «Производство и рынок смазочных материалов 2024»

7-8 ноября 2024 г. в Москве в отеле «Балчуг Кемпински» состоится XVIII Международная конференция и выставка «Производство и рынок смазочных материалов 2024». Организатором мероприятия выступает компания RPI.

Спонсоры и экспоненты: ЛУКОЙЛ смазочные материалы, Turkprocess, HOMMAK, КВАЛИТЕТ, Синтек Групп (Обнинскоргсинтез), МИЦ ГСМ, Atroq, Global Industry, Neochemical, «ВЗСП», АО «Автомобильные технологии», ООО (Peugeot Citroen Rus), LubriBase, GNV Oil Group, Капрон, Зенит, МАКС-НН.

Конференция будет посвящена смазочному рынку России в новой реальности, его проблемам и их решениям, возможностям как для поставщиков компонентов, так и для производителей смазочных масел. Участники ознакомятся с прогнозами рынка масел и автомобильной техники и актуальными требованиями к различным видам масел. Конференция является важнейшим местом встречи производителей и потребителей отрасли.

В мероприятии примут участие крупнейшие производители смазочных масел и присадок, смазок и СОЖ, ведущие мировые и российские транспортные и промышленные компании, крупные потребители смазочных материалов.

Всего в конференции примут участие более 250 представителей ведущих отраслевых компаний.

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Источник: пресс-служба RPI