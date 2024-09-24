Цифровой двойник М-11 покажет беспилотникам ситуацию на трассе в режиме онлайн

Цифровой аналог трассы М-11 презентовали в ходе запуска беспилотного движения

Цифровой аналог трассы М-11 представили в ходе запуска беспилотного движения. «Двойник», созданный силами специалистов «СофтТелематика», призван обеспечить круглосуточный контроль за движением всех беспилотников в режиме реального времени. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

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Речь идет о высокоточной цифровой карте трассы с находящейся на ней инфраструктурой, взаимодействующей с автономным транспортом. Карта с центром управления собирает данные о состоянии дороги в режиме реального времени, она интегрируется с интеллектуальной системой управления дорожным движением. Благодаря этому система управления беспилотных грузовиков получает всю актуальную информацию о трафике, погоде и происшествиях на трассе.

«Подключение к цифровому двойнику позволяет беспилотному автомобилю получать данные от "умной" дороги и "видеть" любые события, находящиеся за границами сенсорных систем автомобиля, дальность которых ограничена физической зоной видимости. В свою очередь, умная дорожная инфраструктура получает данные о движении беспилотного и подключенного транспорта, обеспечивая эффективную координацию и управление транспортными потоками на магистрали», – уточнили в пресс-службе ведомства.

В ходе своего выступления на форуме «Цифровая транспортация» генеральный директор «СофтТелематики» Дмитрий Казаринов подчеркнул, что такая интерактивная коммуникация очень важна для безопасного движения и увеличения скорости движения ВАТС. Функционал цифрового аналога самым положительным образом скажется на экономической эффективности коммерческих беспилотных грузовых перевозок России.

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Источник: РИА Новости