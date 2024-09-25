Простые, надежные, доступные: лучшие электрические кроссоверы и внедорожники

Эксперты AutoCar перечислили лучшие электрические кроссоверы и внедорожники

Эксперты AutoCar назвали лучшие электрические кроссоверы и внедорожники. Специалисты проанализировали продающиеся в Великобритании электрические внедорожники и кроссоверы и отобрали лучшие из них для разных задач и под разный бюджет.

Skoda Enyaq

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Лидером был признан Skoda Enyaq, этот автомобиль назвали универсальным электрическим кроссовером. Автомобиль отличается одновременно доступностью, практичностью, надежностью, простотой. Он имеет просторный салон, большой запас хода, отлично управляется. Среди минусов упоминается немного жесткая подвеска.

Kia EV9

На второй строчке Kia EV9. Это 7-местный электрический кроссовер с просторным салоном, большим багажным отделением и одно- или двухмоторными силовыми установками. Среди недостатков указаны большие габариты, вызывающие трудности с парковкой, а также не очень качественная отделка салона.

Polestar 3

На третьем месте Polestar 3, отличающийся отличным дизайном, динамикой, просторным салоном. Среди недостатков завышенная цена и проблемный сенсорный экран мультимедийного комплекса.

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Лучшие электрические кроссоверы и внедорожники

1. Skoda Enyaq

2. Kia EV9

3. Polestar 3

4. Ford Explorer

5. Kia EV6

6. Tesla Model Y

7. Hyundai Ioniq 5 N

8. Mercedes-Benz EQE SUV

9. Genesis Electrified GV70

10. BMW iX

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

Источник: AutoCar