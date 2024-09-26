Этот кроссовер российской сборки заметно подорожал с момента дебюта в России

Электрокроссовер Evolute i-Sky подорожал на 305 тыс. рублей со старта продаж в России

Цена автомобиля Evolute i-Sky выросла на 305 тыс. руб. с момента выхода на российский рынок в июле 2023 года.

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Кроссовер в единственной доступной в России комплектации стоит 4 920 000 руб. без учета скидок и госсубсидии. В июле 2023 года, когда автомобиль дебютировал в России, без учета спецпредложений и скидок он стоил 4 615 000 руб.

Evolute i-Sky – это электрокар российского бренда, который собирают на заводе в Липецкой области. Прототипом машины стал китайский кроссовер Dongfeng Forthing Thunder.

Evolute i-Sky

Под капотом Evolute i-Sky электромотор мощностью 204 л.с. и 340 Н·м крутящего момента. Емкость батареи составляет 85,9 кВт·ч, что позволяет машине преодолевать до 511 км на одной зарядке. С помощью системы быстрой зарядки пополнить запас батареи до 80% можно за 45 минут.

Evolute i-Sky

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Источник: Autonews.ru