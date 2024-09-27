Электромобиль в России – выгоднее бензина? Вот цифры!

Главный редактор «За рулем» сравнил цены зарядки электромобиля и заправки на АЗС

На состоявшемся в Московском инновационном кластере «Ломоносов» форуме «Цифровая транспортация» главный редактор «За рулем» Максим Кадаков провел с представителями бизнеса посвященную электромобилям сессию.

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В ходе обсуждения рынка электрического транспорта и развития зарядной инфраструктуры выяснилось, что с электромобилями в России по-прежнему много сложностей.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Если коротко: рынок слабый, в месяц продается около тысячи машин. На всю страну - около 50 000 электромобилей. Зарядные станции во многих регионах убыточны или сложно окупаемы, хотя есть и позитивные кейсы.

Государственные компании зачастую ставят (в директивном порядке) зарядки там, где ими особо никто не пользуется. Подтверждаю: на моем постоянном маршруте в Московской области три ЭЗС, на которых практически никто не заряжается.

Впервые услышал такой тезис: зарядная инфраструктура развивается быстрее рынка/парка электромобилей.

Почем, говорю, заряжаете? По 20 рублей за кВт*ч. Не очень дешево это получается. Если «чахотить» с расходом 15 кВт*ч, на 100 км нужно 300 рублей, что эквивалентно расходу бензина 5 л/100 км.

Кстати, в Удмуртии запустилось серийное производство электрического e-Largus, стоить такие машины будут 3 млн рублей с учетом госсубсидии и 3,9 млн – без оной. А полис каско на такой автомобиль стоит 57 тысяч рублей.

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Источник: Максим Кадаков