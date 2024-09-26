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Проезд по платным трассам на гибридных машинах хотят сделать бесплатным
26 сентября
Проезд по платным трассам на гибридных машинах хотят сделать бесплатным
В Госдуме предложили отменить плату для...

Проезд по платным трассам на гибридных машинах хотят сделать бесплатным

В Госдуме предложили отменить плату для гибридов за проезд по платным дорогам

Депутат ГД Ярослав Самылин предложил предоставить право владельцам гибридных машин использовать платные трассы бесплатно. Соответствующее обращение было направлено в Минтранс.

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«Считаю необходимым рассмотреть инициативу о предоставлении права владельцам гибридных автомобилей использовать платные автодороги бесплатно. Аналогичная мера сейчас действует в отношении владельцев электромобилей», отметил парламентарий.
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Сейчас бесплатно ездить по платным дорогам разрешается владельцам электрокаров. По мнению Самылина, эту практику пора распространить на бензин-электрические автомобили. Депутат считает, что это поможет подстегнуть их продажи и выполнить цель по электрификации страны.

В рамках концепции по развитию производства и использования электромобильного транспорта, к 2030 году доля электрокаров и гибридов в России должна увеличиться до 15%. Пока в стране таких машин зарегистрировано всего 90 тысяч (менее 1% от общего объема автопарка).

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 28
26.09.2024
Фото:АГН Москва
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