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Водители смогут переночевать с удобствами — на трассе заработал первый отель
30 сентября
Водители смогут переночевать с удобствами — на трассе заработал первый отель
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Водители смогут переночевать с удобствами — на трассе заработал первый отель

На платной трассе М-11 Москва – Петербург открылся отель для автовладельцев

Вслед за открытием последнего участка трассы М-11 на территории многофункциональной зоны отдыха на 423 км трассы М-11 «Нева» в Новгородской области открылся первый отель. Теперь автопутешественники смогут остановиться на ночлег в комфортабельных условиях.

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Новый отель рассчитан на 45 номеров, включая людей с ограниченными возможностями. Для гостей предлагаются кафе, бизнес-уголок с бесплатным доступом в интернет, прачечная, бесплатная парковка.

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А вы знали? Мотор имеет право не завестись уже при 20-градусном морозе

Возведение таких отелей является драйвером развития малого и среднего бизнеса, сервисной индустрии и туристического потенциала региона. Общая площадь гостиницы с благоустроенной территорией составляет около 16 тыс. кв. м. В ближайшем будущем на трассах России планируется открытие еще несколько гостиниц.

Уже ведется работа по расширению сети, еще один отель распахнет свои двери посетителям в Нижегородской области в 2025 году. А два других функционируют в настоящее время на трассе М-4 «Дон» в Тульской и Ростовской областях.

Источник: usedcars.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Автодор
Количество просмотров 2
30.09.2024
Фото:Автодор
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