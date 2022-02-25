Где переночевать по дороге с юга России

На трассе М-4 достаточно мест для ночлега и отдыха. Однако точные ориентиры в дороге не помешают — их мы и приводим в тексте.

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Быстро и без проблем добраться с юга России в центральную часть и, в частности, в столицу — это может стать сейчас первоочередной задачей для многих россиян, несколькими днями ранее отправившихся в отпуск.

Публикуем краткий список мест, где на трассе М-4 по пути домой можно будет отдохнуть, переночевать и пополнить запасы воды и пищи.

Комплекс «Поляна»

1326-й км трассы М-4 «Дон». Ориентир — город Кореновск (от Краснодара — 66 км, около 1 ч 15 мин), но вам нужен не сам город, а лишь развязка на него. Сразу за ней по левой стороне смотрите комплекс «Поляна», расположенный прямо на заправке Роснефть. Это новый отель, по отзывам — чистый, современный, с холодильником в холле. Номера вполне уютные (если не считать посредственную звукоизоляцию), в них есть все необходимое. Номер стоит около 1200 рублей в сутки. Кстати, точно такой же комплекс есть на противоположной стороне, но чуть ближе к Москве, ориентир — 1264-й км трассы М-4 «Дон».

Кущевская, «Транспарк»

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1142-й км трассы М-4 «Дон». Ориентир — станица Кущевская. Вполне вероятно, что мотель вам на этом этапе пути не понадобится, а вот полноценный прием пищи — вполне. В любом случае, в комплексе «Транспарк» можно найти и то, и другое. На самом деле комплексов два, по обе стороны трассы. Двухэтажные гостиницы стоят в стороне от автомагистрали, шума в номерах будет немного. Номера разные, от 1800 рублей. В номерах — санузел с душем, сплит-система, телевизор; в «экономе» предлагают холодильник на этаже. Есть отличное кафе с разнообразным меню, а также торговые ряды, где можно найти все необходимое. Также комплексы «Транспарк» есть на 993-м и 986-м км трассы М-4.

Павловск, отель «Петровский»

671-й км трассы М-4 «Дон». Адрес: Павловск, микрорайон Гранитный, 33. Мимо не проедете — у гостиницы симпатичный и приметный дизайн. Судя по отзывам, это хороший отель в пяти минутах езды от трассы. Номер стоит от 2500 рублей в сутки, в номере — кондиционер, чай, кофе (чашки и чайник прилагаются); на каждом этаже кулеры; предоставляются фен и средства гигиены.

Липецкая область, мотель «Русь»

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461-й км трассы М-4 «Дон». Ориентир — поворот на село Конь-Колодезь; мотель расположен прямо перед платным участком дороги. Этот мотель — из недорогих, но неплохих. Номера стоят от 1700 рублей. В номерах чисто, выдаются полотенца и постельное белье, есть охраняемая парковка и хорошее кафе. Особый плюс — размещение с домашними животными разрешено, плюс 300 рублей к прайсу. Впрочем, о подобных условиях можно договориться практически во всех перечисленных пунктах.

Тульская область, отель «Фортуна»

196-й км трассы М-4 «Дон». Адрес: Веневский район, село Арсеньево, улица Окружная, 44а. Номер стоит от 1550 рублей (2-местный, кондиционер, чистое белье, душ, полотенца, шампунь), есть недорогая и хорошая столовая, персонал приветливый.

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Мы перечислили некоторые хорошие комплексы и отели на вашем пути, однако переночевать, прилично поесть и пополнить запас продуктов и воды можно не только в них. Есть смысл также погуглить следующие точки (в порядке удаления от Краснодара и приближения к Москве; в скобках — километр трассы М-4): мотель «Аксинья» (1039-й км), мотель «Казачий рынок» (1005-й км), мотель «Феникс» (954-й км), гостевой дом «Аль-Раян» (942-й км), гостиница «858 километр» (858-й км), гостевой дом «Надежда» (855-й км), гостевой комплекс «Как дома» (827-й км), отель «Терем» (826-й км), отель «Роза Ветров» (775-й км), гостиница «Самолет» (461-й км), гостевой комплекс «Русь» (241-й км).

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