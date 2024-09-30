Риски по автокредитам сократятся — готовят единый стандарт

Центробанк: регулятор может ввести в России единый стандарт автокредитования

Автокредитование в России могут привести к единым стандартам по аналогии с ипотечным кредитованием. Такое мнение выразил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

«Это новый инструментарий, который позволяет совместно вырабатывать квазирегулирование по рискам по своей природе и по нормативному регулированию, однако применяемое в порядке установления самим банковским сообществом совместно с регулятором», – уточнил представитель Центробанка.

Благодаря принятым нормам ипотечный продукт стал теперь более прозрачным, подчеркивает Мамута.

Кроме того, исключена возможность реализации негативных практик. Если реализация эксперимента получится успешной и эффективной, его могут распространить и на автокредитование в том числе, предположил Мамута.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на XXI Международном банковском форуме ассоциации «Россия» отметила, что регулятор фиксирует растущее количество жалоб от заемщиков в части навязывания услуг.

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Источник: transport-news.ru