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Риски по автокредитам сократятся — готовят единый стандарт

Центробанк: регулятор может ввести в России единый стандарт автокредитования

Автокредитование в России могут привести к единым стандартам по аналогии с ипотечным кредитованием. Такое мнение выразил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

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«Это новый инструментарий, который позволяет совместно вырабатывать квазирегулирование по рискам по своей природе и по нормативному регулированию, однако применяемое в порядке установления самим банковским сообществом совместно с регулятором», – уточнил представитель Центробанка.

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Благодаря принятым нормам ипотечный продукт стал теперь более прозрачным, подчеркивает Мамута.

Кроме того, исключена возможность реализации негативных практик. Если реализация эксперимента получится успешной и эффективной, его могут распространить и на автокредитование в том числе, предположил Мамута.

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Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на XXI Международном банковском форуме ассоциации «Россия» отметила, что регулятор фиксирует растущее количество жалоб от заемщиков в части навязывания услуг.

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Источник: transport-news.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:ТАСС/Ведомости
Количество просмотров 21
30.09.2024
Фото:ТАСС/Ведомости
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