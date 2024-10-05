Этот автомобиль найдет дорогу сам, карты и навигатор ему не нужны

BYD и Huawei вместе создают беспилотный кроссовер высокой проходимости

Бренд BYD Fang Cheng Bao, специализирующийся на люксовых внедорожниках, объединит усилия с Huawei для проведения углубленных исследований и разработок в области интеллектуального вождения.

BYD Fang Cheng Bao 8

Первым автомобилем, в котором будет реализовано решение для интеллектуального вождения Huawei, станет только что вышедший на рынок Fang Cheng Bao Bao 8.

Автомобиль оснастят новейшей системой Qiankun ADS 3.0 от Huawei, которая в апреле этого года была полностью обновлена и включает функцию автономного вождения без необходимости использования карт, систему предотвращения столкновений и автоматическую парковку.

В системе улучшена функция распознавания дорог и объектов, что делает ее более эффективной в различных условиях.

Например, водитель может покинуть автомобиль во время парковки.

Fang Cheng Bao Bao 8 – люксовый внедорожник, который появится на рынке в конце этого года по цене около 500 000 юаней (6,6 млн рублей). Он будет оснащен подключаемым гибридным силовым агрегатом DMO.

Размеры Bao 8 составляют 5195/1994/1875 мм с колесной базой 2920 мм.

Кроме системы Qiankun ADS 3.0 автомобиль получит поддержку HiCar от Huawei, что позволит пользователям подключать свои мобильные устройства к информационно-развлекательной системе.

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Источник: СarNewsChina