Этот автомобиль найдет дорогу сам, карты и навигатор ему не нужны

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BYD и Huawei вместе создают беспилотный кроссовер высокой проходимости

Бренд BYD Fang Cheng Bao, специализирующийся на люксовых внедорожниках, объединит усилия с Huawei для проведения углубленных исследований и разработок в области интеллектуального вождения.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
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BYD Fang Cheng Bao 8
BYD Fang Cheng Bao 8

Первым автомобилем, в котором будет реализовано решение для интеллектуального вождения Huawei, станет только что вышедший на рынок Fang Cheng Bao Bao 8.

Автомобиль оснастят новейшей системой Qiankun ADS 3.0 от Huawei, которая в апреле этого года была полностью обновлена и включает функцию автономного вождения без необходимости использования карт, систему предотвращения столкновений и автоматическую парковку.

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В системе улучшена функция распознавания дорог и объектов, что делает ее более эффективной в различных условиях.

Например, водитель может покинуть автомобиль во время парковки.

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Fang Cheng Bao Bao 8 – люксовый внедорожник, который появится на рынке в конце этого года по цене около 500 000 юаней (6,6 млн рублей). Он будет оснащен подключаемым гибридным силовым агрегатом DMO.

Размеры Bao 8 составляют 5195/1994/1875 мм с колесной базой 2920 мм.

Кроме системы Qiankun ADS 3.0 автомобиль получит поддержку HiCar от Huawei, что позволит пользователям подключать свои мобильные устройства к информационно-развлекательной системе.

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Источник: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Количество просмотров 13
05.10.2024
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