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Владелец забыл документы в бардачке, а машину эвакуируют? Вот что его ждет

Госдума не поддержала поправки ЛДПР об остановке эвакуации авто без документов

В Госдуме не поддержали поправки к правилам эвакуации автомобилей. Думский комитет по госстроительству отказался внести изменения, предложенные ЛДПР, касающиеся защиты граждан, не имеющих документов на машину, потому что они находятся внутри эвакуируемого автомобиля.

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Эвакуация автомобиля, припаркованного в неположенном месте на Комсомольской площади в Москве.
Эвакуация автомобиля, припаркованного в неположенном месте на Комсомольской площади в Москве.

Депутаты настаивали на введении нормы в КоАП, которая бы приостанавливала эвакуацию, позволяя водителям достать документы.

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В настоящее время закон требует остановки эвакуации, если водитель успел подойти к эвакуируемому авто и заявляет о готовности убрать автомобиль. Однако, как отмечает депутат Ярослав Нилов, проблема возникает, когда владельцы оставляют документы в салоне. В таких случаях у инспекторов нет оснований прекращать эвакуацию, что создает почву для злоупотреблений.

Нилов предложил добавить в кодекс норму, позволяющую водителям подавать заявление на открытие машины, если документы остались внутри.

Комитет по госстроительству однако посчитал, что действующие нормы уже достаточно четкие и защищают права автовладельцев.

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Комитет предупреждает, что новые правила могут вызвать сложности, например, неясно, как поступать инспекторам, если неизвестное лицо без документов требует открыть эвакуируемый автомобиль. Также существует риск злоупотреблений со стороны водителей, пытающихся остановить эвакуацию силой.

Общей статистики по эвакуации автомобилей нет, но за девять месяцев 2024 года московская МАДИ задержала 4 тысячи автомобилей, припаркованных в запрещенных местах.

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Источник: «Коммерсант»

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Алексеева Елена
Фото:Игорь Генералов/ТАСС
Количество просмотров 9
01.10.2024
Фото:Игорь Генералов/ТАСС
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