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Эти автомобили подорожают в первую очередь из-за повышения утильсбора

Эксперт Франк: После 1 октября машины подорожают на 8-10%

Повышение утильсбора с 1 октября, прежде всего, отразится на ценах моделей массового сегмента, имеющих низкую наценку.

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В целом, автомобили уже в ближайшие месяцы подорожают примерно на 8-10%, прогнозирует управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк. Это коснется как новых машин, так и авто с пробегом, так как рост цен на новые автомобили обычно вызывает цепную реакцию на вторичке, рассказала эксперт.

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Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков полагает, что цены на новые автомобили начнут расти с 1 октября, и это уже происходит. По его словам, в сегменте от 2,2 до 2,5 млн рублей цены на машины вырастут на 120-150 тыс. рублей, а более дорогие авто, стоимостью 4,5-5 млн рублей, станут дороже на 200-250 тыс. рублей.

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1 октября в РФ вступило в силу постановление Правительства, утверждающее шкалу индексации утильсбора на новые импортные легковые и грузовые автомобили, автобусы, прицепы и некоторые виды дорожно-строительной техники до 2030 года. Ставки сбора увеличились на 70-85%, а с 1 января 2025 года они поднимутся еще на 10-20%.

Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
01.10.2024
Фото:Depositphotos
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