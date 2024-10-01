Эти автомобили подорожают в первую очередь из-за повышения утильсбора
Повышение утильсбора с 1 октября, прежде всего, отразится на ценах моделей массового сегмента, имеющих низкую наценку.
В целом, автомобили уже в ближайшие месяцы подорожают примерно на 8-10%, прогнозирует управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк. Это коснется как новых машин, так и авто с пробегом, так как рост цен на новые автомобили обычно вызывает цепную реакцию на вторичке, рассказала эксперт.
Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков полагает, что цены на новые автомобили начнут расти с 1 октября, и это уже происходит. По его словам, в сегменте от 2,2 до 2,5 млн рублей цены на машины вырастут на 120-150 тыс. рублей, а более дорогие авто, стоимостью 4,5-5 млн рублей, станут дороже на 200-250 тыс. рублей.
1 октября в РФ вступило в силу постановление Правительства, утверждающее шкалу индексации утильсбора на новые импортные легковые и грузовые автомобили, автобусы, прицепы и некоторые виды дорожно-строительной техники до 2030 года. Ставки сбора увеличились на 70-85%, а с 1 января 2025 года они поднимутся еще на 10-20%.
Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.
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Источник: «Известия»