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Как изменится стоимость машин Lada после повышения утильсбора

АВТОВАЗ: индексация утильсбора не повлияет на цены автомобилей Lada

Индексация утильсбора в России не повлияет на стоимость автомобилей Lada. Об этом сообщают со ссылкой на директора по связям с общественностью концерна «АВТОВАЗ» Сергея Ильинского.

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«Изменение утильсбора не повлияет на ценообразование Lada, поскольку мы являемся самым высоколокализованным производителем в стране, и наравне с коллегами по индустрии получаем комплекс мер поддержки отрасли», – пояснил он.

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При этом АВТОВАЗ ежегодно тратит до 20 млрд рублей на обслуживание долга, полученного по наследству от иностранного акционера. Также, на финансовые показатели работы компании влияют и ключевая ставка, и инфляционные процессы, отметил представитель АВТОВАЗа.

13 сентября было утверждена долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора для автомобилей до 2030 года. На автомобильную технику и прицепы сбор повышается с 1 октября этого года: на первом этапе ставка вырастет на 70–85%, а затем будет корректироваться на 10–20% с 1 января каждого последующего года.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | АвтоВАЗ
Количество просмотров 5
01.10.2024
Фото:Depositphotos | АвтоВАЗ
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