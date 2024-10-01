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Россия обогнала Мексику в части импорта автомобилей из Китая

Эксперт Мосеев подсчитал, сколько скопилось на складах в России машин из Китая

Порядка 400 тысяч новых китайских автомобилей скопилось на складах у российских импортеров. Такими подсчетами поделился автоэксперт Олег Мосеев.

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Он уточнил, что на авторынок России с начала текущего года из Китая завезли более 705,5 тыс. машин на общую сумму 1,6 млрд долларов (примерно 149,15 млрд рублей по актуальному курсу). Для сравнения: в Мексику из КНР за этот период ввезли почти в два раза меньше – 322,5 тыс. новых машин, отмечает Мосеев.

«На начало года на складах было 200 тысяч машин. За 8 месяцев ввезено 700 тысяч. На заводах Haval и "Автотор" собрано 100 тысяч авто. Продано 600 тысяч. В сентябре ввоз, скорее всего, будет больше продаж в ожидании повышения утильсбора», – делится расчетами автоэксперт.

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Остальные 400 тыс. хранящихся на складах, примерно соответствуют уровню продаж авто китайских брендов за пять месяцев. В августе в РФ импортировали 89 тыс. новых легковых автомобилей от китайского автопрома. Это рекордный показатель за последние 12 лет, а Россия стала лидером рейтинга с наибольшими объемами импорта из Китая.

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Источник: ko.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 17
01.10.2024
Фото:Unsplash
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