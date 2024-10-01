Для семей с детьми: в России скоро появится еще один полноприводный кроссовер

Omoda раскрыла параметры флагманского кроссовера 4х4 C7 до старта продаж в РФ

Российский офис бренда Omoda недавно анонсировал выход на рынок РФ еще одного кроссовера. Это флагманская модель Omoda C7, целевая аудитория которой – в первую очередь семьи с детьми. И вот теперь марка раскрыла технические параметры новинки.

Сообщается, что габариты кроссовера составляют 4621/1872/1673 мм, размер колесной базы – 2700 мм. На рынке Китая кроссовер продают в двух вариантах силового агрегата на выбор. Для российского потребителя оставили безальтернативную связку турбомотора Acteco объемом 1,6 л и 7-ступенчатого робота с двойным сцеплением мокрого типа. Мощность мотора пока не раскрывается, а крутящий момент составляет 275 Нм. В России такие двигатели способны выдать от 150 до 186 л.с.

Omoda C7

Предлагаются версии с передним или полным приводом. Что касается списка оснащения, то заявлены: цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 15,6 дюйма, проекционный дисплей и аудиосистема Sony с 14 динамиками.

В топовой комплектации – 19-дюймовые колеса, пятиместный салон. Кроме того, кроссовер оснащен отличным функционалом в части электронных помощников, работающих на базе камер кругового обзора и 14 радаров.

Omoda C7

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Источник: Китайские автомобили