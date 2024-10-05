Угнали Ferrari, но оказались «под колпаком» благодаря Apple

Наушники AirPods и iPhone помогли поймать угонщиков Ferrari 2023 года

Полицейское управление Уотербери (США) арестовало двух рецидивистов, причастных к угону Ferrari 2023 года стоимостью 575 000 долларов. Автомобиль был украден 16 сентября из Гринвича. Полиция обнаружила угнанный автомобиль и попыталась его остановить, но водителю удалось скрыться.

Угнанный Ferrari 2023 года стоимостью 575 000 долларов

Однако владелец автомобиля оставил в машине наушники AirPods. Оперативники смогли отследить их и установить местонахождение автомобиля на заправочной станции на Саут-Мейн-стрит. Когда полиция приблизилась к месту, один из подозреваемых выбежал из машины, оставив свой iPhone. По телефону удалось установить личность водителя – им оказался 22-летний Диона Шонттен из Уотербери.

Шонттену и его 19-летнему сообщнику Киону Вебстеру предъявлены обвинения в краже транспортного средства. Начальник полиции Уотербери Фернандо Спаньоло отметил, что оба угонщика уже имеют «богатое» криминальное прошлое: у Шонттена это уже второе правонарушение, а у Вебстера – седьмое. Полиция продолжает расследовать их причастность к другим кражам автомобилей в городе.

В связи с инцидентом гражданам напомнили о необходимости беречь свою собственность: «Увы, мы уже не живем в те времена, когда можно было оставить машину заведенной, чтобы прогреться», – отметил Спаньоло.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: wfsb.com