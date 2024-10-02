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В России резко увеличился спрос на шины новых типоразмеров — известна причина

ЦРПТ: рынок шин для легковых автомобилей в России вырос за год почти на 30%

Продажи шин для легковых автомобилей на рынке России за период с января по август 2024 года выросли на 28,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 90,2 млрд рублей. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак»).

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Спрос в штуках в августе вырос на 6%, а в деньгах – на 20%, достигнув показателя почти в 10,6 млрд рублей. По словам производителей, фиксируется динамика спроса к новым типоразмерам, это обусловлено тем, что потребитель перешел на автомобили китайского автопрома.

«Увеличивается средний размер шины, потому что в продажах автомобилей сейчас довольно высока доля кроссоверов и внедорожников», – уточнил генеральный директор Ikon Tyres Андрей Пантюхов.

В этом сегменте производители ожидают рост в 5-6%, отмечается, что в денежном выражении на динамику роста продаж в большей степени повлияло подорожание покрышек.

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Согласно данным специалистов ЦРПТ, в конце августа средняя цена легковых шин увеличилась на 5,2% по сравнению с прошлым годом, достигнув 6,2 тыс. рублей. Заметнее всего выросли цены на нешипованные зимние шины – цены в этом сегменте выросли на 6,8%, достигнув показателя 6,1 тыс. рублей. Летние шины тоже выросли в цене на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, на текущий момент их продают по цене 5,56 тыс. рублей.

По прогнозам производителей, цены продолжат расти и к концу года рост достигнет до 8%.

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Источник: kommersant.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 160
02.10.2024
Фото:АГН Москва
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