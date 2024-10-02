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Полный привод, АКП ZF — мы знаем цену нового полноразмерного кроссовера

На авторынок России привезли новый 286-сильный кроссовер Audi Q7

Сразу несколько частных продавцов привезли на российский рынок по схеме параллельного импорта популярный полноразмерный кроссовер Audi Q7. Дебют автомобиля состоялся еще в 2015 году, через четыре года, в 2019 году его модернизировали. После рестайлинга кроссовер получил новые бамперы и оптику и обновленный интерьер.

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В начале текущего года модель пережила второй рестайлинг, правда, не такой кардинальный, как в первый раз. У автомобиля изменились фары, фонари, бамперы и решетка радиатора, а что касается внутреннего убранства салона, в этот раз производитель ограничился новыми декоративными вставками и контрастной строчкой в отделке.

Audi Q7
Audi Q7

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Новые Audi Q7 оснащены дизельным V6 объемом 3,0 л мощностью 286 л.с, он совмещается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач от компании ZF, привод – полный. Стоимость нового кроссовера варьируется от 14 млн до 15,7 млн рублей.

Audi Q7
Audi Q7
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Источник: auto.mail.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Audi
Количество просмотров 491
02.10.2024
Фото:Audi
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Отзывы о Audi Q7 ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Audi Q7  2015
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Машинка - космос,истребитель
Недостатки:
Один недостаток - жор масла
Комментарий:
Дизельный - а не ощущается
-2