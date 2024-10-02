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В России растет спрос на шины большей размерности, и этому есть объяснение

В России меняется автопарк, что влияет на спрос на новые размеры шин

В России наблюдается рост спроса на шины для легковых автомобилей, связанный с увеличением продаж новых автомобилей и инфляционными ожиданиями. За период с января по август 2023 года продажи выросли на 18% в штуках и на 28,9% в денежном выражении. Основной рост отмечен в сегменте легковых шин, который составляет 85,5% общего объема рынка.

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Производители, такие как Pirelli и Ikon Tyres, связывают эту динамику с повышением продаж автомобилей на летних шинах и растущим спросом на зимние комплекты. В сентябре 2023 года продажи новых автомобилей превысили показатели августа, и многие дилеры ожидают сохранения этого тренда в октябре.

Гендиректор Ikon Tyres Андрей Пантюхов отметил, что рост интереса к автомобилям китайских брендов влияет на потребность в новых типоразмерах шин.

Изменения в предпочтениях автолюбителей также способствуют увеличению среднего размера шин, так как на рынке растет доля кроссоверов и внедорожников.

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Средние цены на легковые шины за год возросли на 5,2%, по прогнозам, к зимнему сезону цены могут вырасти еще на 5–8%, что также влияет на объем продаж.

Аналитики отмечают, что автолюбителям потребуется время для выбора новых брендов, поскольку они теряют доступ к привычным маркам, что, в свою очередь, может повлиять на динамику спроса в будущем.

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Источник: «Коммерсант»

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Алексеева Елена
Фото:freepik / rorozoa
Количество просмотров 8
02.10.2024
Фото:freepik / rorozoa
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