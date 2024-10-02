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Китайский производитель хочет локализовать производство в России
Бренд Jetour обновил прайс на популярный...

Китайский производитель хочет локализовать производство в России

Бренд Jetour обновил прайс на популярный кроссовер T2 после повышения утильсбора

Стоимость кроссовера Jetour T2 в России после повышения утилизационного сбора выросла на 250 тысяч рублей. Представители китайского бренда рассматривают возможность локализации производства в нашей стране.

Jetour T2
Jetour T2
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Заместитель генерального директора «Джетур Мотор Рус» Екатерина Зарубина рассказала, что кроссовер Jetour T2 является одной из самых востребованных моделей уже с первых месяцев продаж. Причем спрос на нее растет в геометрической прогрессии.

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«В связи с этим у дилеров Jetour нет складских резервов этой модели, и, соответственно, на ее цену изменение стоимости, обусловленное изменением утилизационного сбора, повлияет», – констатировала топ-менеджер компании.

Что касается цен на остальные модели бренда в России, то в компании заверили, что их стоимость после 1 октября не изменится.

Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Jetour
Количество просмотров 8
02.10.2024
Фото:Jetour
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