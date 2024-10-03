Суд защитил жену от последствий аварии, совершенной ее мужем

Кассационный суд: жены не несут ответственности за аварии мужей

Первый кассационный суд общей юрисдикции в новом обзоре защитил жён от финансовых последствий аварий, совершенных их мужьями. Суд отметил, что за ДТП отвечает только водитель, даже если машина оформлена на жену.

В одном из судебных дел семья из Брянской области купила автомобиль, записав его на жену. Но за руль сел супруг и, не имея страховки ОСАГО, совершил аварию с летальным исходом.

Суд приговорил его к полутора годам колонии и взыскал 700 тысяч рублей компенсации родственникам погибшего.

Однако суды первой и апелляционной инстанций также выставили жене счет на 150 тысяч рублей.

Суды обосновали это тем, что муж не был вписан в полис, а жена пустила его за руль и незаконно передала, тем самым. ему источник повышенной опасности.

И лишь кассационный суд указал, что жена и муж являются совместными владельцами автомобиля, так как он был приобретен во время брака.

Таким образом, нельзя утверждать, что муж управлял машиной незаконно.

Суд отметил, что ответственность за ДТП несет именно тот, кто управлял автомобилем на момент аварии. К тому же отсутствие страховки не является основанием для привлечения жены к ответственности.

Кассация подчеркнула, что, согласно закону, за причинение вреда отвечает законный владелец источника повышенной опасности на момент ДТП, а в данном случае это был муж.

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Источник: «Российская газета»