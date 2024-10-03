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Суд защитил жену от последствий аварии, совершенной ее мужем

Кассационный суд: жены не несут ответственности за аварии мужей

Первый кассационный суд общей юрисдикции в новом обзоре защитил жён от финансовых последствий аварий, совершенных их мужьями. Суд отметил, что за ДТП отвечает только водитель, даже если машина оформлена на жену.

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В одном из судебных дел семья из Брянской области купила автомобиль, записав его на жену. Но за руль сел супруг и, не имея страховки ОСАГО, совершил аварию с летальным исходом.

Суд приговорил его к полутора годам колонии и взыскал 700 тысяч рублей компенсации родственникам погибшего.

Однако суды первой и апелляционной инстанций также выставили жене счет на 150 тысяч рублей.

Суды обосновали это тем, что муж не был вписан в полис, а жена пустила его за руль и незаконно передала, тем самым. ему источник повышенной опасности.

И лишь кассационный суд указал, что жена и муж являются совместными владельцами автомобиля, так как он был приобретен во время брака.

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Таким образом, нельзя утверждать, что муж управлял машиной незаконно.

Суд отметил, что ответственность за ДТП несет именно тот, кто управлял автомобилем на момент аварии. К тому же отсутствие страховки не является основанием для привлечения жены к ответственности.

Кассация подчеркнула, что, согласно закону, за причинение вреда отвечает законный владелец источника повышенной опасности на момент ДТП, а в данном случае это был муж.

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Источник: «Российская газета»

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Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 43
03.10.2024
Фото:freepik / freepik
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