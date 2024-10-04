Какие машины подорожают после повышения утильсбора: эксперт все рассказал
Индексация утильсбора в России приведет к подорожанию всех машин, а не только тех, которые ввозятся в страну, считает автоэксперт Игорь Моржаретто.
Утильсбор платят абсолютно все заводы в стране и те, кто ввозит сюда транспорт. Однако российским производителям эти деньги возвращают, но не на 100% и не сразу, поэтому машины подорожают, считает эксперт.
Подорожание коснется и авто с пробегом. Специалист уточнил, что при удорожании новых авто покупатели могут пойти на рынок подержанных машин, спрос вырастет, а за ним и стоимость транспорта.
13 сентября была утверждена долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора для автомобилей до 2030 года. Утильсбор на автомобильную технику и прицепы проиндексирован с 1 октября этого года: на первом этапе ставка увеличилась на 70-85%, а затем будет корректироваться на 10-20% с 1 января каждого последующего года.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый доступный «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».
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Источник: «Москва 24»