«Газпром нефть» инвестировала в развитие колледжей четверть миллиарда рублей

В российских колледжах откроются новые учебные классы и лаборатории для подготовки кадров в нефтяной отрасли.

Крупнейшие инвестиции в модернизацию инфраструктуры образовательных учреждений направила «Газпром нефть» – более четверти миллиарда рублей.

В рамках программы «Лига колледжей» компания сотрудничает с 18 ведущими ССУЗами по всей стране, в которых обучается около 3 тысяч студентов. В Омске «Газпромнефть – смазочные материалы» развивает многолетнее партнерство с Омским промышленно-экономическим колледжем (ОПЭК), ведущим профильную подготовку специалистов для нефтепереработки и нефтехимии.

Генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец:

«Создание конкурентного кадрового резерва – такой же стратегический вопрос, как внедрение современных технологий или разработка новых продуктов. Многие навыки в сегменте смазочного производства уникальны, получить их можно только на практике. Поэтому, выстраивая программу взаимодействия с учебными заведениями, мы ориентируемся на максимальное погружение студентов в контекст отрасли, в будущую профессию, стремимся дать как можно больше прикладного опыта. Это инвестиции в человеческие ресурсы, которые в современном мире являются самыми эффективными».

По статистике «Газпром нефти», больше половины ежегодного найма в компании сейчас составляют сотрудники до 35 лет, часть из которых приходят сразу после выпуска из учебного заведения.

Ректор корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев:

«Обучающиеся проходят стажировку, практику на наших предприятиях. Это значит, что они понимают требования к работе на современном производстве. Подготовлены к выполнению задач без потери времени на переподготовку. Востребованность кадров растет, поэтому мы будем увеличивать количество партнерских организаций, расширять спектр профессий и число обучающихся. Думаю, что в итоге в регионах деятельности мы так или иначе охватим все колледжи, где обучают интересующим нас профессиям».

«Газпром нефть» также активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет». В частности, благодаря этому партнерский колледж компании в Омске получил дополнительный грант от государства в размере 100 млн рублей на создание регионального центра по подготовке специалистов рабочих профессий.