В мире производства электрокаров неспокойно

Toyota замедляет выпуск электромобилей из-за низкого спроса

Toyota – один из последних автопроизводителей, отложивших свои планы по выпуску электромобилей из-за снижения спроса.

Cреднеразмерный электрический кроссовер bZ4X

Автопроизводители продолжают сдвигать свои планы по выпуску электромобилей. Bentley, Ford, Mercedes-Benz, Volvo и другие отодвинули сроки электрификации по мере охлаждения рынка, теперь то же самое делает и Toyota.

Toyota планировала начать производство электромобилей в США в 2025 году. Теперь компания отложила свои планы на середину 2026 года. Как и многие другие производители, когда-то оптимистично настроенные по поводу электрификации, падение энтузиазма покупателей в отношении электромобилей заставило Toyota пересмотреть свою стратегию.

Toyota инвестировала 1,3 млрд долларов в свой сборочный завод в Джорджтауне в Кентукки для производства электрического трехрядного внедорожника. Компания также потратила 1,3 млрд долларов в Северной Каролине на производство литий-ионных аккумуляторов и выделила 1,4 млрд долларов на производство электромобилей на своем заводе в Принстоне, штат Индиана.

Трехрядный электрический внедорожник Toyota все равно выйдет – чуть позже, чем ожидалось. Nikkei Asia сообщает, что обновление дизайна также способствовали задержке.

Что касается трехрядного электромобиля Lexus, запланированного на 2030 год, то, как сообщается, его больше не производят в США. Вместо этого Lexus будет импортировать эту модель из Японии.

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Источник: Motor1