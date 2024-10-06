#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Первый построенный NASA луноход Viper в ноябре 2024 года планировалось доставить на Луну ракетой Falcon Heavy компании SpaceX и спускаемой платформой Griffin, которую создала компания Astrobotic
6 октября
NASA может продать вам свой лунный модуль, но с одним условием
NASA потратило на луноход Viper 433 миллиона...
Cреднеразмерный электрический кроссовер bZ4X
6 октября
В мире производства электрокаров неспокойно
Toyota замедляет выпуск электромобилей из-за...
Почему массовый выпуск летающих машин пока невозможен
6 октября
Почему массовый выпуск летающих машин пока невозможен
Эксперт Моржаретто объяснил, почему летающие...

В мире производства электрокаров неспокойно

Toyota замедляет выпуск электромобилей из-за низкого спроса

Toyota – один из последних автопроизводителей, отложивших свои планы по выпуску электромобилей из-за снижения спроса.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
Cреднеразмерный электрический кроссовер bZ4X
Cреднеразмерный электрический кроссовер bZ4X

Автопроизводители продолжают сдвигать свои планы по выпуску электромобилей. Bentley, Ford, Mercedes-Benz, Volvo и другие отодвинули сроки электрификации по мере охлаждения рынка, теперь то же самое делает и Toyota.

Рекомендуем
Подсчитали, во сколько обходится владение Toyota Land Cruiser 300

Toyota планировала начать производство электромобилей в США в 2025 году. Теперь компания отложила свои планы на середину 2026 года. Как и многие другие производители, когда-то оптимистично настроенные по поводу электрификации, падение энтузиазма покупателей в отношении электромобилей заставило Toyota пересмотреть свою стратегию.

Toyota инвестировала 1,3 млрд долларов в свой сборочный завод в Джорджтауне в Кентукки для производства электрического трехрядного внедорожника. Компания также потратила 1,3 млрд долларов в Северной Каролине на производство литий-ионных аккумуляторов и выделила 1,4 млрд долларов на производство электромобилей на своем заводе в Принстоне, штат Индиана.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Трехрядный электрический внедорожник Toyota все равно выйдет – чуть позже, чем ожидалось. Nikkei Asia сообщает, что обновление дизайна также способствовали задержке.

Что касается трехрядного электромобиля Lexus, запланированного на 2030 год, то, как сообщается, его больше не производят в США. Вместо этого Lexus будет импортировать эту модель из Японии.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в октябре 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: Motor1

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Toyota
Количество просмотров 27
06.10.2024
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0