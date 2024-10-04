Грозит гидроударом: по этой причине нельзя слишком часто мыть мотор машины

Автоэксперт Лигачев объяснил, чем чревата для автомобиля частая мойка двигателя

Слишком частая мойка двигателя автомобиля может обернуться его автовладельцу дорогостоящим ремонтом и даже заменой. О том, какой временной интервал необходимо соблюдать при помывке силового агрегата, рассказал автоэксперт Константин Лигачев.

Как правило, двигатель моют непосредственно перед продажей машины, чтобы придать подкапотному пространству презентабельный вид, подчеркивает Лигачев. В случае наличия определенных неполадок тоже прибегают к этой процедуре, в частности, если нужно установить причину протечки масла.

«Во всех остальных случаях мыть двигатель нет никакого смысла. Это целая технологическая операция, и любое ее нарушение может привести к печальным последствиям. Очень часто мойкой двигателя занимаются мастера, которые ничего в автомобилях не понимают. Они моют движок под сильным напором, забывая укрывать важные детали. Есть вероятность, что они попросту зальют их, а потом вообще замкнет вся электрика», – предупреждает эксперт.

Кроме того, вода может попасть в воздушный фильтр, а это вообще чревато гидроударом, предостерегает Лигачев. В этом случае автовладельцу придется менять движок – процедура достаточно дорогостоящая, констатирует эксперт. Без крайней необходимости лучше не вторгаться в работу механизмов автомобиля, и тогда он прослужит вам долгое время, подытожил Лигачев.

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Источник: ridus.ru