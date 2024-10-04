Названы проблемы, ожидающие покупателей подержанных «китайцев»

«Известия»: к 2026 году на вторичном рынке России будет уже 9% китайских авто

На российском рынке подержанных китайских авто ведущие позиции занимают популярные модели Changan, Chery, Geely и Haval.

Хотя китайские марки становятся у нас все более популярными, их доля среди автомобилей с пробегом остается низкой – около 3%, с прогнозом на 5% в 2025 году и 7-9% к 2026 году.

Основной причиной увеличения числа «китайцев» на вторичном рынке станет замена старых моделей новыми. С учетом роста доли китайских автомобилей в России важно обратить внимание на их эксплуатационные характеристики и возможные риски.

Проблемы, с которыми могут столкнуться покупатели, связаны с низким уровнем обслуживания, но не по причине отсутствия компетенций, а из-за нелогичной и плохой каталогизации запчастей.

Отсутствие качественной технической документации усложняет работу независимых ремонтников. Кроме того, покупатели этих автомобилей могут столкнуться с проблемами, связанными с коррозией и электроникой.

Покупая подержанного «китайца», важно избегать машин, использовавшихся в такси или каршеринге. Такие автомобили обычно имеют неудовлетворительное техническое состояние и изношенные кузов и салон.

Оптимальным выбором мог бы стать автомобиль без пробега по России, но таких на рынке пока мало.

Таким образом, покупатели должны тщательно проверять историю автомобиля и его техническое состояние. На фоне увеличения доли китайских автомобилей в России важно учитывать их эксплуатационные особенности и потенциальные риски.

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Источник: «Известия»