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Миссия выполнима: самый быстрый автомобиль установил очередной рекорд

Mercedes-AMG One на 6 секунд улучшил свой рекорд на трассе

Mercedes-AMG One установив очередной рекорд скорости, улучшив свое собственное достижение на 6 секунд, проехав круг по трассе Нюрбургринг-Нордшляйфе за 29,090 секунды. Управлял гиперкаром с технологией Формулы-1 водитель Маро Энгель.

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Во время последней попытки в 2022 году Mercedes-AMG One стал самым быстрым серийным автомобилем, но было очевидно, что потенциал гиперкара раскрыт еще не полностью. Ключевую роль в нынешнем заезде сыграли отличные погодные условия: воздух прогрелся до 15°C а асфальт – до 20 градусов.

Mercedes-AMG One
Mercedes-AMG One

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Таким образом, гиперкар с двигателем, созданным на базе технологий международного чемпионата по гоночным трассам Формулы-1, продемонстрировал запредельную производительность и подтвердил статус лидера на вершине среди серийных автомобилей, способных участвовать в дорожном движении.

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Источник: mercedesamgf1.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Mercedes-Benz
Количество просмотров 8
04.10.2024
Фото:Mercedes-Benz
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