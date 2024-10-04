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Машины в России уже подорожали после повышения утильсбора: что с ценами

1 октября изменились цены на большинство моделей Geely и BelGee

Производители уже отреагировали на новые ставки утильсбора, которые были повышены 1 октября 2024 года. Так, 1 октября изменились цены на большинство моделей Geely и BelGee. Они подорожали на 20-64 тысяч рублей.

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На 50 тысяч стал дороже кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max. Jaecoo J7 стал дороже на 100 тысяч рублей, Jetour T2 – на 250 тысяч рублей, Omoda C5 и S5 – на 50 тысяч рублей.

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Также выросли в цене модели GAC за исключением некоторых версий, Changan CS55 Plus подорожал на 100 тысяч рублей.

Эксперты считают, что процесс только начался и подорожание будет растянутым во времени, чтобы не шокировать покупателей. К тому же у дилеров пока есть автомобили, ввезённые до 1 октября 2024 года.

Chery Tiggo 7 Pro Max
Changan CS55 Plus
Jaecoo J7
Jetour T2
Omoda C5
Omoda S5

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие полноприводные иномарки по цене 2,5-3 млн рублей.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Chery | Jaecoo | Jetour | Omoda
Количество просмотров 26
04.10.2024
Фото:Depositphotos | Chery | Jaecoo | Jetour | Omoda
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