Машины в России уже подорожали после повышения утильсбора: что с ценами

1 октября изменились цены на большинство моделей Geely и BelGee

Производители уже отреагировали на новые ставки утильсбора, которые были повышены 1 октября 2024 года. Так, 1 октября изменились цены на большинство моделей Geely и BelGee. Они подорожали на 20-64 тысяч рублей.

На 50 тысяч стал дороже кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max. Jaecoo J7 стал дороже на 100 тысяч рублей, Jetour T2 – на 250 тысяч рублей, Omoda C5 и S5 – на 50 тысяч рублей.

Также выросли в цене модели GAC за исключением некоторых версий, Changan CS55 Plus подорожал на 100 тысяч рублей.

Эксперты считают, что процесс только начался и подорожание будет растянутым во времени, чтобы не шокировать покупателей. К тому же у дилеров пока есть автомобили, ввезённые до 1 октября 2024 года.

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие полноприводные иномарки по цене 2,5-3 млн рублей.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Российская газета»