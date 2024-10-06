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Амбиции: этот продвинутый кроссовер обойдет конкурентов на пять лет вперед

Марка Denza, входящая в корпорацию BYD, готовит к дебюту кроссовер N9

Генеральный менеджер по продажам компании Denza Чжао Чанцзян заявил: «Denza N9 станет внедорожником, который его соперники не смогут догнать в течение пяти лет».

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Китайский сайт Autohome представил, как могла бы выглядеть Denza N9 на основе известных данных и шпионских фотографий (рендер)
Китайский сайт Autohome представил, как могла бы выглядеть Denza N9 на основе известных данных и шпионских фотографий (рендер)

По мнению независимых дизайнеров, новый кроссовер получит кардинально измененный внешний вид, который лишь в некоторых деталях будет напоминать другие модели Denza.

Denza N9 станет флагманом в модельном ряду суббренда BYD и будет иметь длину около 5,2 метра. Как и универсал Denza Z9 GT, он будет оснащен современными технологиями, включая танковый разворот, режим «краба» и автоматическую парковку. Не исключено, что кроссовер также оснастят собственным дроном.

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По предварительным данным, автомобиль будет предложен в шестиместной компоновке 2+2+2.

Ожидается, что силовая установка Denza N9 будет аналогична тем, что используются в седане Z9 и универсале Z9 GT, что позволит предложить как полностью электрическую, так и гибридную версии. В первом случае три электромотора будут развивать около 965 л.с., а во втором — 870 л.с., их дополнят 2-литровым турбомотором, который будет работать как генератор для батареи и увеличивать запас хода.

Среди основных конкурентов новинки рассматривают Li L9 и Aito M9, которые уже зарекомендовали себя как на китайском, так и на международном рынках.

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Источник: «Китайские автомобили»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 1
06.10.2024
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