Аналитики выявили самую распространенную сумму штрафа в России

Банкиры назвали средний размер штрафа в России за первые 3 квартала 2024 года

Российские автовладельцы оплачивали банковской картой за один выписанный Госавтоинспекцией штраф, в среднем, 456 рублей по итогам первых трех кварталов 2024 года. Об этом рассказали в банке «Русский стандарт».

Согласно данным аналитиков, самым частым за первые три квартала текущего года стал платеж за нарушение правил дорожного движения в размере 250 рублей. В целом доля платежей на такую сумму от их общего числа в период с января по сентябрь 2024 года составила 71,7%. На втором месте по популярности сумма в 500 рублей (доля 6,8%, на третьем – 550 рублей и 4,9%.

Проанализировав оплату штрафов автовладельцами с учетом их возраста, банкиры выяснили, что самые низкие средние чеки за нарушения ПДД (601 рубль) оказались у водителей возраста 41-50 лет. Затем, в зависимости от величины средней суммы платежа, идут россияне в возрасте 51-60 лет (634 рубля) и 31-40 лет (670 рублей).

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Источник: auto.mail.ru