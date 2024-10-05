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Вы удивитесь, как обычное средство эффективно устранит следы от мошек на машине

Водителям рассказали, как эффективно отмыть лобовое стекло без разводов

Самым эффективным способом отмыть лобовое стекло автомобиля снаружи и внутри без разводов от насекомых и пятен является профессиональная автомойка. Но не всегда качество помывки устраивает автовладельца, поэтому иногда приходится самому приводить его в порядок. Автоэксперты перечислили несколько полезных советов.

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Чтобы отмыть лобовое стекло от насекомых быстро и безопасно не стоит дожидаться, когда следы от насекомых и мошек засохнут. Счищать их нужно по возможности сразу, например, при заезде на АЗС. Проще всего залить загрязненный участок газировкой, протереть тряпкой или губкой, а потом просто смыть ее остатки обычной водой.

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Вместо газировки можно использовать любой другой сладкий напиток, замечено, что со следами от насекомых он справляется лучше всего.

Избавиться от следов мошкары на стекле и передней части автомобиля поможет также обычный уайт-спирит. Обработав им поверхность, нужно обязательно смыть остатки средства обычной водой. От старых пятен поможет избавиться только профессиональное средство – такие продаются в автомагазине или на автозаправке.

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Если под рукой нет специальных средств для удаления следов от мошки и мух можно воспользоваться дезинфицирующим средством для рук. Водители с опытом рассказывают, что оно отлично подходит для чистки лобового стекла и кузова автомобиля. Также может помочь и обычная вода с добавлением средства для мытья посуды или полов. Такой самодельный состав не нанесет вреда ни лакокрасочному покрытию, ни стеклу. Но использовать такое средство нужно предельно осторожно – при помощи мягкой тряпки или губки, и не оставлять состав надолго на кузове и тщательно смывать водой.

Источник: auto.mail.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 12
05.10.2024
Фото:freepik / freepik
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