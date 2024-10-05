Вы удивитесь, как обычное средство эффективно устранит следы от мошек на машине

Водителям рассказали, как эффективно отмыть лобовое стекло без разводов

Самым эффективным способом отмыть лобовое стекло автомобиля снаружи и внутри без разводов от насекомых и пятен является профессиональная автомойка. Но не всегда качество помывки устраивает автовладельца, поэтому иногда приходится самому приводить его в порядок. Автоэксперты перечислили несколько полезных советов.

Чтобы отмыть лобовое стекло от насекомых быстро и безопасно не стоит дожидаться, когда следы от насекомых и мошек засохнут. Счищать их нужно по возможности сразу, например, при заезде на АЗС. Проще всего залить загрязненный участок газировкой, протереть тряпкой или губкой, а потом просто смыть ее остатки обычной водой.

Вместо газировки можно использовать любой другой сладкий напиток, замечено, что со следами от насекомых он справляется лучше всего.

Избавиться от следов мошкары на стекле и передней части автомобиля поможет также обычный уайт-спирит. Обработав им поверхность, нужно обязательно смыть остатки средства обычной водой. От старых пятен поможет избавиться только профессиональное средство – такие продаются в автомагазине или на автозаправке.

Если под рукой нет специальных средств для удаления следов от мошки и мух можно воспользоваться дезинфицирующим средством для рук. Водители с опытом рассказывают, что оно отлично подходит для чистки лобового стекла и кузова автомобиля. Также может помочь и обычная вода с добавлением средства для мытья посуды или полов. Такой самодельный состав не нанесет вреда ни лакокрасочному покрытию, ни стеклу. Но использовать такое средство нужно предельно осторожно – при помощи мягкой тряпки или губки, и не оставлять состав надолго на кузове и тщательно смывать водой.

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Источник: auto.mail.ru