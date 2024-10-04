Продажи масел Mirax в онлайне выросли в 21 раз

В линейке бренда Mirax масла в самых популярных вязкостях: 5W-40, 5W-30, 10W-40

Автомасла Mirax стали одним из лидеров российского рынка e-commerce в 1 полугодии 2024 года по динамике роста.

Согласно данным B2X Compass, онлайн-продажи масел Mirax на популярных маркетплейсах за первые шесть месяцев 2024 года увеличились в 21 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Кроме того, бренд поднялся на 30 позиций в общем объеме продаж.

Автомасла Mirax разработаны с учетом особенностей автопарка, климатических условий и специфики рынков Российской Федерации, стран Ближнего Востока и СНГ.

В линейке бренда представлена продукция в наиболее востребованных на рынке вязкостях: 5W-40, 5W-30, 10W-40. Также доступны маловязкие синтетические моторные масла для современных двигателей: 0W-20 и 0W-30.

Кирилл Сёмин, руководитель по развитию интернет-коммерции Mirax: «Бизнес-модель Mirax подразумевает продажу через онлайн-магазины и маркетплейсы. Из товаропроводящей цепочки мы убрали дистрибьюторов, оптовиков и сами торговые точки, которые на каждом этапе добавляют свой процент к стоимости.

Благодаря этому мы можем вложить больше средств в качество продукта - в разработку технологий, закупку высококачественных базовых масел и европейских присадок. Нам важно предложить нашим покупателям адекватную цену и гарантировано высокое качество продукта».