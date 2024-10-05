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Автоконцерн потратит на разработку летающего такси баснословные ₽ 84,9 млрд

Toyota Motor инвестирует 500 млн долларов в стартап воздушного такси

Японская компания Toyota Motor инвестирует 500 млн долларов (47, 513 млрд. рублей по текущему курсу) в разработку воздушного такси на электрической тяге. Всего четыре года назад японцы уже вложили в этот стартап 394 млн. долларов.

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В рамках реализации этих планов Toyota Motor анонсировала очередной раунд инвестиций в Joby Aviation. Эта американская компания специализируется на производстве беспилотного воздушного такси с вертикальным взлетом и посадкой. Это уже не первый транш Toyota в Joby, но нынешний стал крупнейшим в истории сотрудничества двух компаний. Совокупный объем инвестиций японцев после этого вырастет до 894 млн. долларов.

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Японцы сотрудничают с Joby Aviation уже почти семь лет, а все вложения будут использованы для поддержки сертификации коммерческого производства аэротакси. В августе 2024 года руководство Joby подтвердило, что четвертый из пяти этапов процесса завершен уже более чем на треть. В обмен Toyota получит акции американского стартапа.

Отмечается, что с производственной линии Joby в Калифорнии сошел уже третий прототип летательного аппарата. Концепт оснащают электрическими и водородными силовыми установками. Во время проведения тестов водородно-электрическое воздушное такси пролетело без дозаправки более 900 километров. В планах Joby – расширить географию будущих поставок на Австралию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Источник: techstartups.com

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Светлана Тарасенко
Фото:jobyaviation.com
05.10.2024
Фото:jobyaviation.com
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