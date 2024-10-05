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Volkswagen планирует избавиться от дешевого пластика в своих автомобилях

Volkswagen откажется от агрессивного дизайна и пересмотрит материалы салона

Немецкий автогигант Volkswagen решил кардинально пересмотреть подход к материалам, используемым в салонах своих автомобилей. Руководитель отдела дизайна компании, Энди Миндт, в интервью Top Gear заявил о грядущих изменениях, которые коснутся всех будущих моделей.

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«Мы попытаемся выкинуть дешевые пластиковые материалы и вложить деньги в ткани и улучшение качества», – подчеркнул Миндт.

По его словам, этот шаг не только повысит уровень комфорта и престижа, но и позволит сэкономить средства в долгосрочной перспективе. Как пример, он привел дверные карты, которые традиционно состоят из трех частей.

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«Вместо этого мы попробуем спроектировать их с одним островом посередине. Дверная ручка и подлокотник по-прежнему будут, как и прежде, но все это будет сделано из одной части. Это также сделает весь процесс более устойчивым», – объяснил Миндт.

Очевидно, что Volkswagen стремится создать более премиальный образ для своих автомобилей, делая акцент на качестве и долговечности материалов. Новые модели будут отличаться не только улучшенными салонами, но и более гармоничным дизайном, который, по мнению Миндта, должен быть более оптимистичным и дружелюбным.

«Я считаю, что большинство людей не хотят быть самыми крутыми или казаться агрессивными на публике. Они хотят иметь костюм и хороший внешний вид, будучи счастливыми и оптимистичными. Какая необходимость быть агрессивными? Наша суть такова: быть хорошими парнями», – добавил он.

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Эти изменения уже нашли свое отражение в новом кроссовере Volkswagen Talagon, который будет представлен на выставке-форуме CarX 2024 в России. Talagon, производимый совместным предприятием FAW Volkswagen в Китае, станет одной из главных новинок российского рынка.

Источник: Top Gear

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 8
05.10.2024
Фото:Unsplash
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