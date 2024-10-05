Эта машина существует в единственном экземпляре, а краску для нее делали более года

Rolls-Royce показал Spectre Lunaflair, который покрыт голографической окраской

Мир роскошных автомобилей всегда был местом, где мечты воплощаются в реальность. Но когда мы говорим о Rolls-Royce, то речь идет о чем-то большем, чем просто роскошь. Это искусство, воплощенное в металле. И новый Spectre Lunaflair – яркое тому подтверждение.

Rolls-Royce Spectre Lunaflair

Этот уникальный автомобиль, созданный по заказу американского коллекционера, отличается не только безупречным дизайном, но и невиданной краской, разработанной командой Bespoke Rolls-Royce.

Название Lunaflair неслучайно. Оно отсылает к захватывающему явлению – лунному гало, когда свет преломляется сквозь ледяные частицы перистых облаков, создавая разноцветное кольцо вокруг луны. Именно этот эффект команда Rolls-Royce старалась воспроизвести на поверхности Spectre.

Для достижения подобного результата потребовалось более года кропотливой работы. Специалисты провели бесчисленное количество тестов, чтобы подобрать идеальную формулу краски. В итоге, они разработали сложную технологию, включающую в себя семь слоев лака и специально разработанное перламутровое покрытие, пропитанное крошечными хлопьями фторида магния и алюминия.

Rolls-Royce Spectre Lunaflair

Благодаря такому уникальному составу краска Spectre Lunaflair превращается в истинное произведение искусства. При низкой освещенности машина выглядит глубоко металлической, но как только на нее попадает яркий солнечный свет, она превращается в «техничную радугу», переливаясь всеми цветами.

Не только экстерьер Spectre Lunaflair заслуживает внимания. Интерьер также выполнен в уникальной цветовой гамме – белого, темно-синего и пионовидного оттенков. Эта трехцветная комбинация, по словам Rolls-Royce, напоминает «спектр оттенков, которые можно наблюдать во время лунного гало», создавая ощущение гармонии и подчеркивая особую связь с небом.

Rolls-Royce Spectre Lunaflair

Spectre Lunaflair не просто красив, он еще и невероятно мощный. Под капотом скрывается литий-ионный аккумулятор емкостью 102 кВтч, питающий два мощных электромотора, которые обеспечивают 577 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Благодаря этому, Spectre разгоняется до 100 км/ч всего за 4,4 секунды.

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Источник: Carscoops