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У кроссовера обнаружили дефект — отзовут авто 2024 года

Volkswagen отзывает почти 1,5 тыс. Atlas 2024 из-за дефекта в тормозной системе

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen отзывает почти 1,5 тыс. автомобилей Atlas 2024 года выпуска из-за обнаруженной проблемы с тормозной системой.

Volkswagen Atlas 2024
Volkswagen Atlas 2024
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Отмечается, что в некоторых моделях некорректно установлена удерживающая пружина вторичного поршня в главном тормозном цилиндре. Компонент оказался короче, чем необходимо, это грозит тем, что поршень не вернется в исходное положение и заблокирует порт для тормозной жидкости. В итоге эффективность торможения снизится, причем система даже не предупредит автовладельца об этом.

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Проблему обнаружили в конце августа 2024 года на заводе Volkswagen в Чаттануге (Теннесси) во время процесса заполнения тормозной жидкостью. Всего под отзывную кампанию попали 555 экземпляров модели Atlas Cross Sport и 912 семейных версий Atlas выпуска периода с августа по сентябрь текущего года.

Теперь специалистам предприятия предстоит заменить на всех отозванных моделях главный тормозной цилиндр. Вину за произошедшее в Volkswagen возложили на поставщика TRW/ZF – он уже усилил контроль качества на своем производстве.

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Источник: 32cars.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 20
07.10.2024
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Teramont ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Teramont  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Красавец!
Недостатки:
Ломучесть Вага.
Комментарий:
Я считаю,что Биг Маг удался на славу! Здесь происходит не столько рождение новой модели,но отточенное увеличение Бестселлера в лице Тигуана! На престижный Таурег не тянет,но любителям закинуть удочку и загрузить огромное семейство подойдет,людям в джинсах за тысячу рублей! Если не быть многословным,машина хороша для любителей побольше картофеля и багажа-изысканным людям,а не нашим попугаям,любящим покупать под копирку Двухсотого Крузака!!!
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