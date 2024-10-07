У кроссовера обнаружили дефект — отзовут авто 2024 года

Volkswagen отзывает почти 1,5 тыс. Atlas 2024 из-за дефекта в тормозной системе

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen отзывает почти 1,5 тыс. автомобилей Atlas 2024 года выпуска из-за обнаруженной проблемы с тормозной системой.

Volkswagen Atlas 2024

Отмечается, что в некоторых моделях некорректно установлена удерживающая пружина вторичного поршня в главном тормозном цилиндре. Компонент оказался короче, чем необходимо, это грозит тем, что поршень не вернется в исходное положение и заблокирует порт для тормозной жидкости. В итоге эффективность торможения снизится, причем система даже не предупредит автовладельца об этом.

Проблему обнаружили в конце августа 2024 года на заводе Volkswagen в Чаттануге (Теннесси) во время процесса заполнения тормозной жидкостью. Всего под отзывную кампанию попали 555 экземпляров модели Atlas Cross Sport и 912 семейных версий Atlas выпуска периода с августа по сентябрь текущего года.

Теперь специалистам предприятия предстоит заменить на всех отозванных моделях главный тормозной цилиндр. Вину за произошедшее в Volkswagen возложили на поставщика TRW/ZF – он уже усилил контроль качества на своем производстве.

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Источник: 32cars.ru