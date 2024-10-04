Отсутствие этих документов осложняет россиянам ремонт китайских автомобилей

Вице-президент НАС Хайцеэр перечислил ключевые проблемы китайских автомобилей

Покупатели китайских автомобилей с пробегом в будущем могут столкнуться с множеством проблем при их эксплуатации. Таким мнением поделился вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

По его словам, возраст большинства китайских легковушек в России не превышает двух лет, и их количество на вторичном рынке будет увеличиваться вместе с ростом пробега и устареванием.

«Это недостаточно высокий уровень обслуживания, но не по причине отсутствия компетенций, а из-за нелогичной и плохой каталогизации запчастей. Это недостаток технической документации и малый ее объем. Работа с китайскими машинами очень осложнена для независимых ремонтников», – констатирует глава НАС.

Покупатели таких машин рискуют столкнуться с проблемами, связанными с коррозией и электроникой, поэтому с китайскими машинами очень сложно работать, подытожил Хайцеэр.

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Источник: Известия