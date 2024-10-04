Они вернулись! На рынок завезли много моделей иномарок и по разным ценам

На рынок России завезли Toyota Frontlander, Volkswagen Tayron и Honda Breeze

Крупные дилерские центры завезли на авторынок России большое количество новинок, включая модели ушедших брендов Toyota Frontlander, Volkswagen Tayron и Honda Breeze.

Toyota Frontlander с двигателем объемом 2,0 л мощностью 171 л. с., который работает в паре с вариатором. Привод – передний, кроссовер предлагается в единственной комплектации Elite, по цене 3,4 млн рублей. В списке оснащения: датчик света, кондиционер, цифровая приборная панель.

Toyota Frontlander

Седан Kia K5, оснащенный двигателем объемом 2,0 л мощностью 160 л.с., работает в паре с 6-скоростной АКПП. Переднеприводный бизнес-седан предлагается по цене от 4,8 млн рублей.

Kia K5

На рынок России привезли также Suzuki Ertiga с двигателем объемом 1,5 л мощностью 103 л.с. Привод – передний, в качестве трансмиссии используется 6-скоростная автоматическая коробка передач. Семиместный автомобиль продается по цене от 2,8 млн рублей без учета скидок. Из опций: климат-контроль, парктроники, камера заднего вида, система «старт-стоп», сенсорный экран медиакомплекс и функция запуска мотора кнопкой. Модели индийской сборки.

Suzuki Ertiga

Honda Breeze с силовой установкой объемом 2,0 л мощностью 215 л.с. и вариатором, полный привод. Приобрести модель 2024 года можно в автосалонах бывших официальных дилеров по цене 6,5 млн рублей.

Honda Breeze

Доступен россиянам и Volkswagen Tayron X с двигателем объемом 2,0 л мощностью 220 л.с., привод – полный, КПП – робот. Дилер предлагает купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X в новом исполнении Flagship Smart Edition. За цену 6,2 млн. рублей покупатель получит: многозонный климат-контроль, декоративное освещение интерьера, панорамная крыша, датчик света и дождя, а также многочисленные ассистенты водителю на дороге.

Volkswagen Tayron X

Большой полноприводный внедорожник Infiniti QX80 2024 года выпуска доступен по цене в топовой версии за 20 млн. рублей. Под капотом стоит мотор объемом 3,5 л мощностью 450 л.с., он работает в паре с 9-скоростной АКП. Из опций: адаптивная пневмоподвеска, «прозрачный» капот и камеры кругового обзора, а также большое количество опций комфорта и систем безопасности.

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Источник: Autonews