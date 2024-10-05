Новая модель Toyota получит 2-литровый мотор мощностью 400 л.с.

Toyota MR2 станет полноприводной и получит 2-литровый мотор мощностью 400 л.с.

Легендарная Toyota MR2, не выпускавшаяся с 2007 года, готовится к своему триумфальному возвращению. И на этот раз, судя по всему, она возвращается не просто обновленной, а полностью переосмысленной, с новым дизайном, мощнейшим двигателем и передовыми технологиями.

По данным японского издания BestCar, Toyota планирует оснастить MR2 следующего поколения турбированным 2-литровым четырехцилиндровым двигателем, способным выдавать внушительные 400 л. с. в дорожной версии и до 600 л. с. в спортивной модификации. Это говорит о том, что компания намерена сделать MR2 не просто спортивным автомобилем, а настоящим гоночным болидом, способным конкурировать с лучшими в своем классе.

Интересно, что Toyota не ограничивается одним 2,0-литровым двигателем. Компания также работает над новым 1,5-литровым агрегатом, разрабатываемым совместно с Mazda и Subaru. Совместные разработки, безусловно, подразумевают обмен опытом и технологиями, что может привести к появлению невероятно мощных и экономичных силовых установок, которые, возможно, будут использоваться не только на MR2, но и на других моделях Toyota.

Ожидается, что Toyota MR2 следующего поколения будет полноприводным автомобилем. Это решение позволит сделать машину еще более управляемой и стабильной на дороге, особенно на высоких скоростях.

По предварительным данным, цена на MR2 нового поколения составит около 70 000 долларов. Эта цифра выглядит вполне оправданной, учитывая ожидаемый уровень оснащения и мощности автомобиля. Хотя Toyota пока официально не подтвердила информацию о возвращении MR2, слухи о ней циркулируют уже давно. BestCar сообщает, что автомобиль, в той или иной форме, появится к 2026 году.

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Источник: BestCar