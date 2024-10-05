Легендарный надежный американский внедорожник получил обновленную версию

Ford представил внедорожник Expedition 5-го поколения в двух исполнениях

Компания Ford представила пятое поколение своего флагманского внедорожника Expedition. Автомобиль, известный своей вместительностью и мощностью, получил серьезное обновление, став еще более функциональным и технологичным.

Ford Expedition 2025

Expedition 5-го поколения демонстрирует более мускулистый и современный дизайн. Динамичные линии кузова, большая решетка радиатора, узкие фары и обновленный бампер придают внедорожнику внушительный и уверенный облик.

Размеры:

Стандартная версия: 5,33 метра в длину;

Длиннобазный Expedition Max: 5,61 метра в длину.

Оба варианта обеспечивают максимальный комфорт для большой семьи, ведь Expedition рассчитан на 7 человек.

Салон нового Expedition просторный и удобный. Трехрядные сиденья предлагают комфорт и эргономику даже на заднем ряду. Задние сиденья складываются в пропорции 40/20/40, что упрощает перевозку длинномеров. Центральная консоль оснащена электроприводом, который сдвигает ее назад на 20 сантиметров, открывая доступ к просторному отсеку для хранения. Широкоформатник диагональю 24 дюйма и тачскрин на 13,2 дюйма, образуют медиакомплекс Digital Experience.

Ford Expedition 2025

Новый Expedition может раздавать интернет на 10 устройств, поддерживает карты Google, игровые контроллеры и позволяет скачивать приложения из магазина Google Play. В списке опцией есть даже держатели для планшетов, которые крепятся к подголовникам передних кресел.

Двухстворчатая багажная дверь, как у родственного Lincoln Navigator. Она выдерживает нагрузку до 227 кг и, в сочетании с набором Cargo Tailgate Manager, превращает багажник в подобие сервировочного стола на природе.

Салон Ford Expedition 2025

В гамме двигателей остаётся турбомотор V6 3.5 EcoBoost, который доступен в двух вариантах мощности: 406 и 446 л.с. Стандартно такой агрегат ставят только на внедорожную версию Tremor. У Active, King Ranch и Platinum отдача будет меньше: 406 сил и 651 Нм. Хотя для Platinum за доплату доступен и мотор от Tremor. Коробка передач – десятиступенчатый автомат.

Фирменный автопилот BlueCruise теперь есть практически у всех Expedition, причем сразу в улучшенной версии 1.4. В США Expedition 5-го поколения доступен по цене от 61 700 долларов. Прием заказов откроют в конце октября.

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Источник: Тарантас Ньюс