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Новый кроссовер Hyundai начали продавать в России по цене дешевле Москвича

Дилер из Владивостока предлагает кроссовер Hyundai Casper по цене 1,8 млн рублей

Российский авторынок продолжает удивлять. На этот раз нас ожидает новый кроссовер от Hyundai – Casper, который по своей стоимости не уступает российскому Москвичу 3, а по своим размерам и дизайну вообще не похож ни на один из привычных нам Hyundai.

Hyundai Casper
Hyundai Casper
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Hyundai Casper – это миниатюрный кроссовер, названный в честь героя известного мультфильма про призрака. Его габариты – 3595 мм в длину, 1595 мм в ширину и 1575 мм в высоту. Дизайн Casper, мягко говоря, необычный. Двухъярусная оптика с крупными круглыми дневными ходовыми огнями и узорчатая решетка радиатора сразу же выделяют его на фоне других моделей Hyundai.

Hyundai Casper
Hyundai Casper

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Под капотом Casper скрывается 1,0-литровый турбомотор мощностью 100 л. с., работающий в паре с классическим четырехступенчатым автоматом.

Владивостокская компания предлагает привезти Hyundai Casper из Кореи за 1 787 000 рублей. В эту цену уже включены все необходимые сборы и установка системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС».

Комплектация не уточняется, но, если судить по фотографиям, под заказ приедет черный автомобиль с черными литыми дисками и таким же кожаным салоном, а также полностью цифровой «приборкой», кожаным мультифункциональным рулем, медиакомплексом с сенсорным дисплеем (судя по всему, с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto), люком и функцией запуска двигателя с кнопки.

Интерьер Hyundai Casper
Интерьер Hyundai Casper

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Интересно, что по своей цене Hyundai Casper конкурирует с российским Москвичом 3, который стоит от 1 770 000 рублей в базовой комплектации, а комплектация поприличнее стоит 1 900 000 рублей.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Hyundai
Количество просмотров 4
05.10.2024
Фото:Hyundai
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