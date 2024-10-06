#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Перекуп» со стажем объяснил, почему сдавать машину в трейд-ин категорически нельзя
6 октября
«Перекуп» со стажем объяснил, почему сдавать машину в трейд-ин категорически нельзя
Перекупщик с 25-летним стажем рассказал, какие...
Интерьер Tank 300
6 октября
Подсчитана стоимость владения популярным рамным внедорожником
5 лет владения внедорожником Tank 300 обойдутся...
Changan Lamore
6 октября
Просторный салон, приличная динамика, красивый дизайн – новый седан дешевле 3 млн рублей
Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях...

Подсчитана стоимость владения популярным рамным внедорожником

5 лет владения внедорожником Tank 300 обойдутся владельцу в 2,5 млн рублей

Внедорожник Tank 300, китайский ответ американским и японским гигантам, привлекает внимание своим брутальным дизайном и мощным двигателем. Но, помимо цены покупки, важно знать стоимость владения этим автомобилем на протяжении его эксплуатации. Эксперты аналитического агентства «Автостат» провели расчеты, которые показали, что за 5 лет владения Tank 300, с пробегом в 100 000 км, придется потратить около 2,43 млн рублей.

Tank 300
Tank 300
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Наибольшая доля расходов приходится на страхование КАСКО – 1,2 млн рублей за 5 лет. ОСАГО обойдется в 98,1 тыс. рублей за 5 лет. Бензин за 5 лет обойдется в 668,6 тыс. рублей. Затраты на ТО за 5 лет составят 269,5 тыс. рублей. Покупка зимних шин обойдется в 126 тыс. рублей. Налог на транспорт за 5 лет составит 71,5 тыс. рублей.

Интерьер Tank 300
Интерьер Tank 300

Рекомендуем
Двигатель, колеса, вентилятор — куда не надо лазить в машине

В первый год владения внедорожником затраты наиболее высоки – более 600 тыс. рублей, из-за необходимости покупки зимних шин. В следующие четыре года расходы варьируются от 400 до 500 тыс. рублей в год.

Источник: Автостат

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 15
06.10.2024
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о Tank 300

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв