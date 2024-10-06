Подсчитана стоимость владения популярным рамным внедорожником

5 лет владения внедорожником Tank 300 обойдутся владельцу в 2,5 млн рублей

Внедорожник Tank 300, китайский ответ американским и японским гигантам, привлекает внимание своим брутальным дизайном и мощным двигателем. Но, помимо цены покупки, важно знать стоимость владения этим автомобилем на протяжении его эксплуатации. Эксперты аналитического агентства «Автостат» провели расчеты, которые показали, что за 5 лет владения Tank 300, с пробегом в 100 000 км, придется потратить около 2,43 млн рублей.

Tank 300

Наибольшая доля расходов приходится на страхование КАСКО – 1,2 млн рублей за 5 лет. ОСАГО обойдется в 98,1 тыс. рублей за 5 лет. Бензин за 5 лет обойдется в 668,6 тыс. рублей. Затраты на ТО за 5 лет составят 269,5 тыс. рублей. Покупка зимних шин обойдется в 126 тыс. рублей. Налог на транспорт за 5 лет составит 71,5 тыс. рублей.

Интерьер Tank 300

В первый год владения внедорожником затраты наиболее высоки – более 600 тыс. рублей, из-за необходимости покупки зимних шин. В следующие четыре года расходы варьируются от 400 до 500 тыс. рублей в год.

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Источник: Автостат