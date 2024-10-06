«Перекуп» со стажем объяснил, почему сдавать машину в трейд-ин категорически нельзя

Перекупщик с 25-летним стажем рассказал, какие проблемы таит в себе Trade In

В наше время программы Trade In становятся всё более популярными. Автопроизводители активно их продвигают, завлекая покупателей возможностью избавиться от старого автомобиля и получить скидку на новый. Но насколько же выгодна эта сделка на самом деле? Опытный перекупщик с 25-летним стажем, поделившийся своим мнением, утверждает, что Trade In может стать настоящей ловушкой для автовладельцев.

Дилеры, как правило, занижают стоимость подержанных автомобилей на 30-40% от рыночной цены. Это объясняется необходимостью получения прибыли от продажи автомобиля, а также необходимостью покрытия расходов на его диагностику, ремонт и дальнейшую продажу. В итоге, скидка на новый автомобиль, которую предлагает дилер, оказывается не более чем маркетинговым ходом, не компенсирующим потери от продажи старого автомобиля.

Программа Trade In обычно предполагает обмен старого автомобиля на новый в конкретном салоне конкретного дилера. Это значительно сужает выбор моделей, а покупатель может оказаться в ситуации, когда не найдет подходящий автомобиль.

Вторичный рынок подержанных автомобилей не охватывается программами Trade In. Поэтому владельцу придется покупать именно новый автомобиль, в то время как на вторичке он бы купил более достойный вариант выше классом.

Программа Trade In может быть удобным решением, но не всегда выгодным. Важно помнить, что дилеры заинтересованы в своей прибыли, и заниженная оценка вашего автомобиля – это стандартная практика.

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Источник: NJcar