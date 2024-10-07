«За рулем» поздравляет Президента с днем рождения!

7 октября свой 72-й день рождения отмечает Президент РФ Владимир Путин

В этот день мы желаем лидеру страны крепкого здоровья, счастья и успехов в его непростой работе.

Даже свой день рождения Президент встретит в рабочей обстановке – проведет сегодня ряд рабочих встреч с лидерами СНГ, которые прибудут в Москву для участия в заседании совета глав содружества.

Отрадно видеть, что, справляясь со сложными политическими и экономическими задачами, Президент уделяет внимание транспортным вопросам и не забывает о водителях.

В последние годы все больше внимания по воле главы России получает от властных структур внутренний туризм. Построены и отремонтированы тысячи километров дорог, введены в эксплуатацию сотни объектов дорожной инфраструктуры, города стали выглядеть современнее и привлекают все больше туристов.

Появляется всё больше интересных направлений и маршрутов, и теперь уже иностранные граждане с удовольствием приезжают к нам, открывая для себя современную Россию. Они получают в нашей стране гостеприимство и комфортное обслуживание, а сфера сервиса продолжает развиваться.

В какой-то момент казалось, что с автомобилями в нашей стране возникнут серьезные проблемы, когда крупные автоконцерны собрались и в одночасье покинули Россию. Однако благодаря грамотному руководству ситуацию удалось разрешить. Сегодня у нас широкий ассортимент моделей, да и производство автомобилей и автокомпонентов в стране продолжает налаживаться.

Под руководством Владимира Путина Россия продолжает двигаться к лучшему, обеспечивая благополучие и процветание граждан.

С Днем рождения, Владимир Владимирович!

Коллектив издательства «За рулем»